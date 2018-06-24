Следователи Ярмолинецького отдела полиции по факту массового отравления людей во время поминального обеда открыли уголовное производство по ч.1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины - нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений, сообщает пресс-служба полиции Хмельницкой области.

Санкция указанной статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

С 20 по 22 июня жители пгт Ярмолинцы и сел Новое Село и Перегонка Ярмолинецкого района, которые посещали поминальный обед, стали массово обращаться в больницы с жалобами на пищевое отравление. На сегодня с помощью медиков обратилось более 30 человек.

По предварительным данным, у больных острая кишечная инфекция. По данному факту проводится расследование.