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Следователи Ярмолинецького отдела полиции по факту массового отравления людей во время поминального обеда открыли уголовное производство по ч.1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины - нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений, сообщает пресс-служба полиции Хмельницкой области.

Санкция указанной статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

С 20 по 22 июня жители пгт Ярмолинцы и сел Новое Село и Перегонка Ярмолинецкого района, которые посещали поминальный обед, стали массово обращаться в больницы с жалобами на пищевое отравление. На сегодня с помощью медиков обратилось более 30 человек.

По предварительным данным, у больных острая кишечная инфекция. По данному факту проводится расследование.
ForUm

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