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23 июня в 18:11 в городе Збараж по ул. Заводская, 63 на территории недействующей спиртовой базы ГП «Зарубинецкий спиртзавод» в одноэтажном производственном здании произошел взрыв емкостей с биоэтанолом (объемом около 420 т) с последующим горением и распространением на прилегающее четырехэтажное здание. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

В 23:55 подразделения ГосЧС пожар ликвидировали на площади 1 тыс. 200 м2.

Жертв и пострадавших нет. Проведена эвакуация 400 жителей из 50 частных жилых домов, расположенных рядом. Во время тушения пожара спасен административный корпус, склад готовой мебельной продукции и 6 частных жилых домов.

К тушению пожара привлекалось 17 единиц техники и 68 человек личного состава.

По состоянию на 07:00 24 июня на месте пожара с целью недопущения повторного возгорания на дежурстве от ГосЧС остается 2 ед. тех. и 8 человек.
ForUm

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