В Киеве задержали злоумышленника, подозреваемого в совершении 30 краж, сообщает пресс-служба столичного главка.

Злоумышленник длительное время совершал преступления: передвигался по городу на автомобиле, подыскивал квартиру, «подбирал ключи» к входной двери и забирал ценные вещи. Задержали его после совершения кражи в Днепровском районе.

Над поиском вора сотрудники уголовного розыска столичной полиции работали несколько месяцев.

«Двое мужчин на автомобиле «Субару форестер» приехали к дому на Дарницком бульваре. Водитель остался за рулем, а пассажир направился в подъезд. Там он повредил замок входной двери квартиры и попал в помещение, а через некоторое время вернулся с вещами, сел в машину - и они уехали», - рассказал сотрудник управления уголовного розыска ГУНП в Киеве.

Правоохранители убедились, что мужчина совершил преступление, и задержали его. В салоне автомобиля изъяли похищенные ювелирные украшения, компьютерную технику, инструменты, отмычки и денежные средства.

29-летнего уроженца Луганской области, который в столице проживает в арендованном помещении, задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи обратились с ходатайством в суд о его аресте.

Водителя автомобиля также допросили. Его роль и причастность к совершению преступлений проверят во время следствия.

Правоохранители провели первоочередные следственные действия и санкционированные обыски и в настоящее время имеют подтверждение о совершении злоумышленником около десяти квартирных краж. Сам мужчина признается, что совершил 30 преступлений в течение почти двух лет. Большинство обворованных квартир находится на левом берегу Киева. Эту информацию проверяют следователи полиции.

По показаниям луганчанина, похищенные вещи он сдавал в ломбард или продавал на рынках.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. За совершенное злоумышленнику грозит от трех до шести лет лишения свободы.