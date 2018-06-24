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В субботу, 23 июня, около 09:45 на оперативную линию «102» поступило сообщение от 32-летнего львовянина, о том, что неизвестный разбил окно в его автомобиле «Ауди А6» припаркованном у дома на улице Героев УПА. В багажном отделении салона заявитель обнаружил предмет, похожий на гранату РГД-5, сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

Подозрительный предмет изъят и направлен на экспертизу.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

По информации депутата горсовета Игоря Зинкевича, речь идет об автомобиле Ивана Спринского – руководителя общественной организации «Рабов в рай не пускают».
ForUm

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