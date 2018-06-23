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В Полтавской области в дорожно-транспортном происшествии погиб помощник народного депутата Александра Вилкула, сообщает пресс-служба полиции.

Авария произошла 22 июня на трассе «Киев – Харьков» вблизи села Коноплянка.

Автомобиль «Даф» столкнулся с «Хюндай Туксон», водитель последнего погиб на месте.

Причины возникновения аварии устанавливаются.

Как сообщают УНН, погибший был помощником народного депутата Александра Вилкула.

Как выяснило издание, мужчина работал помощником нардепа на общественных началах.

 
ForUm

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