В «Центре социального согласия», который объединяет противников праворадикальных сил и переписывания истории, считают, что именно политики раскалывают общество, поднимая то языковый, то религиозный, то исторический вопросы. Об этом активисты заявили в рамках пресс-конференции в Українських Новинах.

Один из организаторов центра, Александр Таран сказал: «Историки без политиков должны определиться, как подавать детям историю в школе. Есть же документы Нюрнбергского трибунала, там есть очень четкие определения - кто победитель в войне, какая идеология запрещена, что мы празднуем».

Он отметил недопустимость ситуации «когда в Израиле празднуют 9 Мая, а у нас в этот день происходят стычки». Таран подчеркнул, что «это вопрос уже не исторический, а тот, который в нормальной стране должен быть спокойно урегулирован. И каждый должен ходить к своим могилам спокойно». Он акцентировал, что если тенденции к возрождению ультрарадикальной, национал-социалистической и фашисткой идеологии сохранятся, «Мы придем к тому, что у нас во дворах нельзя будет жить. Сегодня отобьют голову памятнику на могиле неизвестного солдата, а завтра взорвут памятник Бандере», - сказал Таран.

Он резюмировал: «Наша задача посадить за один стол тех людей, чьи деды воевали на стороне УПА и вроде бы как боролись за Украину, и тех, чьи деды воевали в советской армии. Мы хотим без политиков попытаться найти согласие и примирение между этими сторонами. А раскол в Украине вносят именно политики, внося то языковый, то религиозный, то исторический вопрос. Поэтому и организацию мы назвали «Центр Социального согласия». Мы должны это согласие найти».

Также Таран подчеркнул, что в Центре планируют «чиновников, защитников правопорядка заставить работать в правовом русле».

Ранее общественные активисты заявили об объединении и планах по восстановлению могил неизвестным солдатам, в том числе, советским, немецким, итальянским, румынским. А также об инициативе создания законопроекта о запрете манипуляции историей.