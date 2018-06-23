Комиссия по вопросам наименований КГГА поддержала наименование безымянного сквера на углу улицы Сурикова и Воздухофлотского проспекта в честь Бориса Немцова. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Алексей Резников.

Рядом со сквером находится Посольство РФ в Украине.

«На заседании комиссии были объявлены результаты общественных слушаний. Результаты почти 50/50: 357 голосов «за» и 354 «против». Члены комиссии также определились: 15 – «за» и 2 «воздержались». «Против» не проголосовал никто. И теперь, согласно процедуре, городскому голове рекомендовано внести соответствующее представление о наименовании сквера в честь Бориса Немцова в Киевсовет. Далее решение за депутатами», - сказал Резников.

Борис Немцов – известный российский политик-оппозиционер. В 2014 году осудил аннексию Крыма Россией и подписал заявление с требованием вывести с территории Украины российские войска и прекратить пропагандистскую, материальную и военную поддержку сторонникам самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР». Был убит 27 февраля 2015 в центре Москвы выстрелами в спину.