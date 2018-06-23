также в разделеСтолица
Завтра в Киеве могут закрыть 4 станции метро 20
В Киеве битами разбили микроавтобус 51
Кличко: Музей на Почтовой будет 495
В Киеве у главы Конституционного суда Литвы украли кошелек 38
На столичных Осокорках произошел масштабный пожар в киосках 931
В Киеве отделение «Ощабанка» забросали «коктейлями Молотова» 71
Кличко: Найденные на Почтовой артефакты будут сохранены 434
В киевском метро задержали пассажира с гранатой и патронами 33
Потасовка в Киевсовете: Кличко закрыл рот активистке 131
Полиция открыла два дела по факту стычек под Радой 18
В Киеве со стрельбой ограбили мужчину 82
Семь киевских пляжей получили «Голубой флаг» 42
Задержанного с автоматом под Радой отдали родителям: ему 15 лет 60
Facebook-персонаж Гусь расскажет о правилах метро 26
Похитительнице младенца в Киеве на 2 года ограничили свободу 22
В Киеве ограбили шведского дипломата 76
Суд отпустил под залог банду «охотников» на бизнесменов 77
Мужчина с ножом напал на сотрудницу столичной ветклиники 38

Комиссия по вопросам наименований КГГА поддержала наименование безымянного сквера на углу улицы Сурикова и Воздухофлотского проспекта в честь Бориса Немцова.   Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Алексей Резников.

Рядом со сквером находится Посольство РФ в Украине.

«На заседании комиссии были объявлены результаты общественных слушаний. Результаты почти 50/50: 357 голосов «за» и 354 «против». Члены комиссии также определились: 15 – «за» и 2 «воздержались». «Против» не проголосовал никто. И теперь, согласно процедуре, городскому голове рекомендовано внести соответствующее представление о наименовании сквера в честь Бориса Немцова в Киевсовет. Далее решение за депутатами», - сказал Резников.

Борис Немцов – известный российский политик-оппозиционер. В 2014 году осудил аннексию Крыма Россией и подписал заявление с требованием вывести с территории Украины российские войска и прекратить пропагандистскую, материальную и военную поддержку сторонникам самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР». Был убит 27 февраля 2015 в центре Москвы выстрелами в спину.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

38
Теги