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За прошедшие сутки, 22 июня, интенсивные боевые действия продолжались на луганском и мариупольском направлениях, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Российско-оккупационные войска 27 раз нарушали режим прекращения огня, из них 8 раз применяли запрещенное минскими договоренностями оружие.

Напряженная обстановка остается в районе населенного пункта Новотошковское на Луганщине. Наряду со стрелковым оружием и гранатометами, оккупанты открывали огонь из 122 мм артиллерии и 120 мм минометов.

На донецком направлении враг преимущественно использовал стрелковое оружие и гранатометы. Бои невысокой интенсивности велись на разных участках фронта. В частности у населенных пунктов Верхнеторецкое, Авдеевка, Луганское и Зайцево враг открывал огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

На мариупольском направлении в районах населенных пунктов Водяное и Гнутово активные боевые действия начались около 18:00. В течение часа противник вел огонь из артиллерии 122-го калибра. Также по позициям Объединенных сил у Лебединского враг открывал огонь из минометов калибром 120 мм. Защитники Мариуполя надежно удерживали позиции и не позволили оккупантам улучшить свое тактическое положение.

В течение текущих суток враг дважды открывал огонь по позициям в районе Новотошковского из минометов 82-го калибра, а также дважды обстрелял позиции у Лебединского из гранатометов и стрелкового оружия.

Во время боевых действий за минувшие сутки потерь среди наших войск нет.

 
ForUm

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