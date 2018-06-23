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Депутат Верховной Рады Надежда Савченко (внефракционная) заявляет о принудительном заборе у нее образцов ДНК.

Об этом она заявила во время судебного заседания, передают Українськi Новини.

«Когда я нахожусь за решеткой, это, к сожалению, не останавливает СБУ в дальнейшем проводить незаконные следственные действия. Потому что независимо от того, что суд запретил брать у меня образцы ДНК принудительным способом, пока я нахожусь в СБУ, в СИЗО, этого нельзя избежать, и СБУ умудрилась взять анализ ДНК из моей крови», - сказала она.

Савченко подчеркнула, что рассматривает действия СБУ как незаконные и намерена поднять этот вопрос в суде.

Других подробностей она не сообщила.

Напомним, в апреле Шевченковский районный суд Киева отклонил ходатайство прокурора и не позволил следствию принудительно взять образец слюны у нардепа Надежды Савченко.
ForUm

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