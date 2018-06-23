Представитель фракции «Народный фронт» Олег Кришин опроверг распространенную в СМИ информацию о его связях с табачной фабрикой в ​​городе Желтые Воды, и считает это проявлением конкурентной борьбы на табачном рынке Украины.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте политсилы.

«Во-первых, я, Кришин Олег Юрьевич, не имею никакого отношения к табачной фабрике, расположенной в городе Желтые Воды. Во-вторых, я считаю, что эта вылитая в мой адрес грязь связана с конкурентной борьбой на табачном рынке», - заявил он.

По словам парламентария, информация, которая была обнародована в СМИ, абсолютно ничем не подтверждена.

«Это конкурентная циничная бизнес-война, которую пытаются упаковать в политическую обертку с целью дополнительного давления», - сказал он.

«Еще раз подчеркиваю: я не имею никакого отношения к собственности этой компании (табачной фабрики, - ред.), я не имею никакого отношения к бизнесу этой компании. Единственное – я, как депутат-мажоритарщик, поддерживаю то, что в городе создаются рабочие места, и что компания в такой сложный для страны время открыла производство и создала более 200 рабочих мест», - заявил представитель фракции «Народный фронт».

«Никакого отношения ни к политике, ни к «Народному фронту», ни к народному депутату Олегу Кришину эта информация не имеет», - резюмировал он.

Вместе с тем нардеп заявил, что «в случае продолжения этой грязной информационной кампании против него лично и партии «Народный фронт» он оставляет за собой право подать в суд для защиты чести и достоинства».

Ранее «Схемы» сообщали, что представители партии «Народный фронт» являются покровителями компании, выпускающей сигареты с поддельными акцизными марками на Днепропетровщине.