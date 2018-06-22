На месте раскопок на Почтовой площади будет создан музей, именно это предусматривает решение, принятое Киевсоветом 21 июня. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала «Киев», сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Мы на Киевсовете приняли решение, которое поможет в создании музея на Почтовой площади. Мы сделали так, чтобы и от инвестора можно было требовать выполнения его обязательств. Мы решили основать коммунальное предприятие, которое будет заниматься вопросом сохранения артефактов. Мы относимся к этому очень ответственно», - заявил Кличко.

Также мэр ответил на упреки, что власти столицы якобы не хотят создавать музей.

«С самого начала, когда были найдены эти артефакты, наша задача была их сохранить. И передать следующим поколениям. Нам нужно представить ту уникальную историю, которая есть у нашего города. Благодаря этому Киев, в частности, становится и более привлекательным для туристов, - подчеркнул Кличко. - Нашлись люди, которые используют эту тему для личного пиара. Звучат обвинения, что кто-то не желает делать музей. Я всегда говорил – музей там будет. Точка. И мы разработали алгоритм как дальше действовать пошагово», - заявил мэр.

Напомним, новый проект решения был наработан совместно с председателем фракции «Объединение «Самопомич» Сергеем Гусовским и поддержан в зале 68 депутатами Киевсовета.

Документом, в частности, предполагается привлечь международных экспертов и специалистов по археологии и консервации к проведению археологических раскопок.