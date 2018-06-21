Несмотря на все спекуляции, артефакты, найденные на Почтовой площади, будут сохранены и археологи смогут продолжить раскопки. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

Новый проект решения о сохранении артефактов был наработан совместно с председателем фракции «Объединение «Самопомич» Сергеем Гусовским и поддержан в зале 68 депутатами Киевсовета.

Документом, в частности, предполагается привлечь международных экспертов и специалистов по археологии и консервации к проведению раскопок и к определению объектов культурного наследия, подлежащих консервации и музеефикации на месте. Согласно решению, состоится открытый международный конкурс по музеефикации артефактов и организации публичного пространства на Почтовой площади.

В документе говорится и о создании при КГГА коммунального учреждения «Центр консервации предметов археологии», который будет изучать способы возможной консервации подобных находок и заниматься их воплощением.

Также для того, чтобы обеспечить дальнейшие археологические исследования, решение предусматривает создание нового проекта укрепления объекта раскопок.

Напомним, утром 21 июня в здания Киевского городского совета произошли стычки между общественными активистами и охраной.

На улице проходил митинг за создание Музея на месте археологических находок на Почтовой площади.