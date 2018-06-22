С 1 июля украинцы и в дальнейшем будут получать медицинскую помощь в любом учреждении здравоохранения независимо от того, подписали они декларацию с врачом, или еще продолжают его искать. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«От имени некоторых учреждений здравоохранения распространяют ложную информацию, что с 1 июля этого года люди, которые не подписали декларацию с терапевтом, педиатром или семейным врачом, будут получать только неотложную помощь. Этот факт не соответствует действительности. Право на медицинское обслуживание гарантируется Конституцией и другими законами Украины. Подобные манипулятивные утверждения противоречат главным принципам трансформации здравоохранения», - говорится в сообщении.

К концу 2018 медучреждения, которые заключили соглашения с НСЗУ, будут получать средства по двум механизмам. По базовому тарифу 370 грн на человека в год с применением возрастных коэффициентов – за пациентов, подписавших декларации. Дополнительно эти заведения будут получать по 240 грн за пациентов, проживающих на территории обслуживания заведения, но еще не подписавших декларацию о выборе врача. Учреждения здравоохранения, которые только готовятся подписать договоры с НСЗУ, в третьем квартале будут получать финансирование по принципу медицинской субвенции.

«Подчеркиваем, независимо от механизма финансирования государство продолжает оплачивать медицинское обслуживание каждого украинца – без медицинской помощи не останется никто», - подчеркнули в ведомстве.