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Распространенная в СМИ информация о том, что в Харькове сошел с рельсов пригородный поезд, не соответствует действительности, сообщили ForUm’у в пресс-службе Укрзализныци.

«Движение поездов осуществляется в штатном режиме, никаких сходов подвижного состава не зафиксировано», - говорится в сообщении.

Укрзализныця просит СМИ быть ответственными и не распространять фейки, поскольку такая информация может дезориентировать общественность.

«В случае дальнейшего распространения неправдивой информации ОАО «Укрзализныця» намерена защищать свою деловую репутацию в судебном порядке, ведь распространение недостоверной информации, дискредитирующей компанию, является нарушением действующего законодательства», - заявили в компании.
ForUm

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