Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко заявляет, что освобожденный из плена боевиков историк Игорь Козловский уже два месяца не получает пенсию. Об этом она сказала во время часа вопросов к правительству в парламенте, сообщает УНИАН.

Говоря о выплатах пенсий переселенцам, Геращенко заявила: «Ко мне обратились люди, которые рассказали позорную историю, Герой Украины Игорь Козловский, профессор, которого мы освободили из плена в декабре прошлого года, уже два месяца не получает пенсию».

Она добавила, что есть «какое-то постановление Кабмина, которое исключает ВПЛ-пенсионеров из выплаты пенсий, если они пересекали границу Украины». «Он действительно пересекал границу Украины - ездил в Лондон и Брюссель рассказывать о пытках, которые он пережил за эти два года», - пояснила депутат.

Так, Геращенко обратилась к правительству с тем, что возможно стоит пересмотреть эту процедуру верификации ВПЛ «к какой-то более гуманной». В свою очередь, премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что «есть определенная процедура, которая является специальной, так как территории временно оккупированы». «Мы посмотрим на этот конкретный случай и определимся, что нужно усовершенствовать», - сказал он.

Напомним, известный историк и религиовед Козловский был задержан по подозрению в «шпионаже» во временно оккупированном Донецке 27 января 2016 года.

27 декабря 2017 года Президент Украины Петр Порошенко заявил об освобождении Козловского.