Если бы экс-президент Виктор Янукович не сбежал из Украины в Россию, то в стране началась бы крупномасштабная гражданская война.

Об этом в Оболонском райсуде Киева заявил бывший охранник сбежавшего президента Сергей Бернацкий, где его допрашивали в качестве свидетеля стороны защиты по делу о госизмене Януковича, сообщает «Украинская правда».

Перед этим прокурор спросил, что именно повлияло на его решение покинуть Украину.

Бернацкий ответил, что несколько раз слышал, как Янукович обсуждал два варианта событий.

«Это либо остаться и призвать своих сторонников и бороться за восстановление законной легитимной власти. Но это привело бы к крупномасштабной гражданской войне», - сказал он.

«Второй вариант - временно выехать и политическим, переговорным путем восстановить справедливость и конституционный порядок в стране», - добавил он.

На уточняющий вопрос судьи, что же повлияло на его решение, он ответил, что Янукович якобы был против кровопролития.

Ранее Бернацкий заявил, что в Крым прилетали министр МВД Арсен Аваков и председатель СБУ Валентин Наливайченко с «Альфой» и «иностранными боевиками» для взятия в плен или ликвидации Януковича.