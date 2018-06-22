Вчера, 21 июня, около 18:30 на железнодорожном перегоне «18-й километр» возле села Кругляковка Купянского района Харьковской области электропоезд насмерть сбил мотоциклиста и его пассажирку, сообщает отдел коммуникации полиции области.

Выездом на место происшествия установлено, что на железнодорожном переезде произошло столкновение электропоезда сообщением Светягорск-Купянск-Узловой под управлением 37-летнего машиниста с мотоциклом «Ява». В результате ДТП 26-летний водитель и 24-летняя пассажирка транспортного средства получили травмы, несовместимые с жизнью.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства трагедии.