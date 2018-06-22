Кабинет Министров Украины в своей работе руководствуется исключительно интересами государства и его граждан, и этот принцип закладывается как в вопросах дальнейших реформ, так и в вопросах сотрудничества с партнерами, в том числе международными финансовыми организациями. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщили ForUm’у в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Он отметил, что сегодня на повестке дня сотрудничества с партнерами есть несколько вопросов, в том числе вопросы установления справедливой цены на газ в Украине. Простого решения этого вопроса нет. И есть по крайней мере две плоскости, на которые надо обращать внимание. Речь идет о социальных возможностях населения и развитии собственной добычи, которая позволит превратиться из страны-импортера топлива в страну-экспортера.

«Я хочу также сказать, что с 2005 по 2013 годы правительства Украины позаимствовали 50 млрд долл. Из них в этом году надо отдать 5 млрд долл., А в последующие годы – 35 млрд долл. Нам нужно заимствовать ресурсы, перекредитовываться. Моя цель - рассчитаться со всеми долгами. И цены на газ сможем устанавливать сами, когда превратимся из импортера в экспортера. Мы идем к тому, чтобы стать экспортером, а значит, снизить на 20-30% цены на газ. И хочу подчеркнуть: в своей деятельности руководствуюсь интересами украинцам, прислуживать никому не буду».