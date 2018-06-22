Сегодня, 22 июня, координационная группа Антитеррористического центра при Главном управлении Службы безопасности в Киеве и Киевской области проводит масштабное контрдиверсионные учения, сообщает пресс-центр ГУ СБУ Киевщины.

Учения проводятся в Богуславском, Мироновском, Рокитнянском и Таращанском районах Киевской области при участии подразделений Нацполиции, Нацгвардии, ГосЧС, Вооруженных сил Украины и органов государственной власти.

Служба безопасности Украины призывает жителей указанных районов во время проведения учений сохранять спокойствие в связи с сосредоточением в отдельных населенных пунктах спецназовцев и военных, и с пониманием отнестись к возможным ограничений и неудобств.

Также СБУ просит население соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами и иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Учения будут проходить в рамках действующего законодательства.