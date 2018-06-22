также в разделеОбщество
Гройсман: Госрегулирование цен никогда не оказывало положительного эффекта 3
Минобороны опровергло информацию об эпидемии кори на Яворовском полигоне 9
Кольченко разрешили длительное свидание с матерью 11
Мошенники от имени зама Супрун вымогают у ректоров вузов деньги 11
Экс-охранник: «Иностранные боевики» хотели ликвидировать Януковича в Крыму 36
В Украине на полметра сузят ширину полос движения на дорогах 54
Минюст подал в ЕСПЧ обращение о нарушении в РФ прав Сенцова 22
На Николаевщине СБУ предотвратила угрозу продовольственной безопасности региона 56
С начала года в Украине выявлено более 4 тысяч нелегалов 21
Святошинский суд опроверг заявление Крищенко об освобождении банды 25
21 июня. Картина дня 26
Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды 113
Сенцов опроверг слова Москальковой о «лечебном голодании» 35
В Раде хотят разрешить СБУ блокировать сайты без решения суда 33
Порошенко отменил запрет на въезд в Украину для российского омбудсмена 47
В Белой Церкви и Броварах по праздникам будут поднимать красно-черный флаг 34
Парагвай успешно выдал первую лицензию виртуальному клубу 136
Суд установил факт убийства экс-беркутовцем активиста Евромайдана 60

Сегодня, 22 июня, координационная группа Антитеррористического центра при Главном управлении Службы безопасности в Киеве и Киевской области проводит масштабное контрдиверсионные учения, сообщает пресс-центр ГУ СБУ Киевщины.

Учения проводятся в Богуславском, Мироновском, Рокитнянском и Таращанском районах Киевской области при участии подразделений Нацполиции, Нацгвардии, ГосЧС, Вооруженных сил Украины и органов государственной власти.

Служба безопасности Украины призывает жителей указанных районов во время проведения учений сохранять спокойствие в связи с сосредоточением в отдельных населенных пунктах спецназовцев и военных, и с пониманием отнестись к возможным ограничений и неудобств.

Также СБУ просит население соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами и иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Учения будут проходить в рамках действующего законодательства.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

24
Теги