На западе Украины 22-23 июня из-за осадков ожидается резкое повышение уровней воды в реках, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным Укргидрометцентра, 22 июня на реках и малых водотоках Закарпатья ожидается повышение уровней воды на 0,3-1,0 м, в нижнем течении р. Боржава – на 1,0-1,5 м (в пределах русел).

22-23 июня на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области), Прута и Серета (Черновицкая, Ивано-Франковская области) ожидается повышение уровней воды на 0,2-1,0 м.

В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного стока и образования локальных селевых потоков, что может иметь опасные последствия.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, 22 июня на большей части Украины ожидается резкое ухудшение погоды.