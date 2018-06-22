На западе Украины 22-23 июня из-за осадков ожидается резкое повышение уровней воды в реках, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
По данным Укргидрометцентра, 22 июня на реках и малых водотоках Закарпатья ожидается повышение уровней воды на 0,3-1,0 м, в нижнем течении р. Боржава – на 1,0-1,5 м (в пределах русел).
22-23 июня на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области), Прута и Серета (Черновицкая, Ивано-Франковская области) ожидается повышение уровней воды на 0,2-1,0 м.
В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного стока и образования локальных селевых потоков, что может иметь опасные последствия.
Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, 22 июня на большей части Украины ожидается резкое ухудшение погоды.
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