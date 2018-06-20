В Киеве суд отпустил под залог группу разбойников, которых задержали в августе прошлого года за нападения на предпринимателей. Об этом сообщил начальник столичного главка Андрей Крищенко.

«В августе прошлого года полицейские Киева задержали группу разбойников (четырех человек) на предпринимателей: минимальная сумма, которую они отобрали, - 300 тысяч гривен, а бывало – и по несколько миллионов. При этом они применили силу к потерпевшим, а иногда - даже оружие, изъятое во время задержания», - написал он в Facebook.

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Всех четырех арестовали. В ходе следствия следователи собрали доказательную базу и начали дополнительную квалификацию их действий - бандитизм, то есть совершение преступлений вооруженной бандой. По четырем эпизодам их преступной деятельности (разбойные нападения, бандитизм, кража, совершенная в особо крупных размерах, еще двое фигурантов дополнительно за хранение наркотиков и незаконное обращение с оружием) следствие завершено, материалы в феврале переданы на рассмотрение в Святошинский районный суд, другие – выделены в отдельные уголовные производства.

Полиция и прокуратура передает дело в суд.

«И здесь самое интересное: в мае суд отпускает двух участников банды под залог в размере 168 тысяч гривен, днями суд отпускает под залог в размере 211 тысяч гривен двух других фигурантов, в том числе организатора банды», - рассказал Крищенко.

«На улицы столицы выпустили людей, которые организовали вооруженную банду, «охотились» на предпринимателей в центре Киева. Они не являются гражданами Украины и не имеют постоянного места жительства, они серьезно готовились к нападениям (даже меняли цвет автомобилей с помощью специальной пленки), они после совершения преступлений бежали с места происшествия на большой скорости, создавая на дороге аварийные ситуации. Отпустили злоумышленников, которым грозит до 15 лет лишения свободы», - возмутился он.