Днепровский райсуд Киева взял под стражу на два месяца «экс-заместителя министра спорта Крыма».

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

«Крымского «чиновника» взяли под стражу на 2 месяца. Днепровским райсудом Киева проведено подготовительное заседание по обвинению так называемого экс-заместителя министра спорта Республики Крым в совершении госизмены», - написала Сарона в Twitter.

Следующее судебное разбирательство назначено на 2 июля.

Как сообщают Крым.Реалии, речь идет о Фарухе Камалове, которого задержали 2 февраля на админгранице с полуостровом.

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