В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой при реализации комплекса мер, направленных на защиту объектов критической инфраструктуры в финансовой сфере, прекратили противоправную деятельность группы компаний, которые предоставляли страховые услуги гражданам Российской Федерации и жителям временно аннексированного Крыма. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что для получения лицензии дельцы сформировали фиктивную балансовую стоимость денежных активов за счет так называемых «мусорных» ценных бумаг на сумму более 300 миллионов гривен. Злоумышленники также добавили к своим активам земельные участки на территории одной из областей Украины, завысив их цену на две тысячи процентов.

В арендованном помещении в центре Киева организаторы обустроили колл-центр, который, в частности, обслуживал клиентов страховщиков страны-агрессора. Операторами дельцы трудоустраивали студентов столичных вузов, которые работали за символическую оплату без соблюдения требований действующего трудового законодательства.

Во время санкционированных следственных действий в офисе «страховщиков» сотрудники СБ Украины изъяли финансово-хозяйственную документацию и электронные носители информации, документы, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов дела. Правоохранители также обнаружили оборудования для функционирования колл-центра, через которое осуществлялось дистанционное обслуживание граждан Российской Федерации и жителей Крыма.

По результатам инициированных СБУ проверок Нацкомфинуслуг Украины аннулировала 32 лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг, в частности обязательных и добровольных видов страхования.

В рамках открытого прокуратурой Киева уголовного производство по ч. 2 ст. 364 проводится досудебное следствие.