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Правоохранители обнаружили у пассажира киевского метрополитена гранату и патроны.

Как сообщает пресс-служба столичного главка, правонарушитель задержан.  

«Во время несения службы на станции метро «Академгородок» внимание полицейских привлек молодой человек с рюкзаком. При проверке документов и содержания рюкзака правоохранители обнаружили предметы, похожие на боеприпасы, и вызвали следственно-оперативную группу», - говорится в сообщении.

Как сообщил начальник управления полиции в метрополитене ГУНП в Киеве Виталий Быков, в рюкзаке подозрительного пассажира находились граната РГД-5 с запалом, дымовые шашки и несколько патронов. Обнаруженные предметы изъяли и направили на экспертизу.

«Молодой человек сейчас дает показания, он – житель Киевской области, 1995 года рождения. Событие должным образом зарегистрировано, сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. За совершение такого правонарушения предусмотрено до семи лет лишения свободы», - добавил Быков.
ForUm

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