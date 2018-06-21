21 июня на перегоне Кременчуг - Потоки неизвестные лица совершили диверсию, которая могла привести к катастрофе и угрожала жизни локомотивной бригады, сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

Так, злоумышленники подвесили пакет с камнями к автомобильному мосту, под которым в то время проезжал локомотив. В результате разбито лобовое стекло локомотива. К счастью, локомотивная бригада не пострадала и смогла справиться с управлением.

По словам директора регионального филиала «Южная железная дорога» ОАО «Укрзализныця» Николая Уманца, это уже не первый случай, когда злоумышленники совершают диверсии на железной дороге.

«Только на Полтавщине в течение июня зафиксировано уже несколько вопиющих случаев вмешательства в работу железнодорожной отрасли, которые можно расценивать как диверсию и преступление против железной дороги и железнодорожников. Наши локомотивы забрасывали «коктейлями Молотова», обливали грязью, а теперь камни. Все эти преступления могут привести к катастрофе, поэтому призываем правоохранительные органы немедленно расследовать эти случаи, чтобы все преступники предстали перед судом», - сказал Уманец.

Ранее сообщалось, что после того, как так называемый «итальянский страйк» не получил поддержки среди работников локомотивных депо, представители «Укрзализныци» и правоохранительных органов неоднократно фиксировали призывы к радикальным противоправным действиям, а также попытки неустановленных лиц повредить имущество «Укрзализныци» и помешать работе железнодорожного транспорта.