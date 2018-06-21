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Объем международных резервов Украины достаточен, чтобы справиться с выплатами по государственному долгу без внешнего финансирования.

Об этом заявил глава Национального банка Яков Смолий во время встречи с руководителями крупнейших банков, сообщает пресс-служба регулятора.

В своем выступлении он подчеркнул важность проведения структурных реформ, в частности, предусмотренных программой сотрудничества Украины с МВФ.

Смолий отметил, что дальнейшее продвижение в осуществлении этих реформ важно не только для сохранения макрофинансовой стабильности, но и для обеспечения долгосрочного экономического роста в Украине. «Дальнейшее сотрудничество с МВФ является залогом доверия инвесторов и влияет на стоимость долгового капитала для Украины, - пояснил Смолий. - Объем международных резервов Украины достаточен, чтобы пройти через период пиковых платежей по государственному долгу до конца 2020 года и без внешнего финансирования, но дальнейшие перспективы экономического роста страны напрямую будут зависеть от прогресса в проведении структурных реформ».

Напомним, по мнению Смолия, Министерство финансов Украины может разместить еврооблигации на внешнем рынке без транша Международного валютного фонда. 

 
ForUm

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