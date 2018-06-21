Европейский суд по правам человека просит Россию предоставить информацию о состоянии здоровья осужденного украинского режиссера Олега Сенцова до 27 июня.

Об этом сообщил адвокат Павел Чиков, передают Українськi Новини.

«Европейский суд по правам человека просит у властей России представить всю информацию о состоянии здоровья Олега Сенцова», - написал он.

Чиков отмечает, что суд запросил у правительства России информацию о соблюдении в отношении заявителя требований статей 2, 3 и 5 Конвенции по защите прав человека и основных свобод в связи с его голодовкой.

Согласно данным статьям, власти обязаны не допустить смерти Сенцова, но и не вправе использовать способы принудительного кормления.

Суд также просит представить детальную информацию о текущем состоянии здоровья Сенцова вместе с медицинской документацией до 27 июня.

Одновременно с этим суд предлагает Сенцову прекратить голодовку.

Как сообщал ForUm, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что достоверной информации о состоянии здоровья Олега Сенцова нет, вероятно, его кормят принудительно.