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По факту нападения на сотрудников отдела пограничной службы «Красноильск» зарегистрировано уголовное производство, сообщает пресс-служба прокуратуры Черновицкой области.

Во вторник, 19 июня, в пределах пгт Красноильск Сторожинецкого района Черновицкой области неизвестные пытались блокировать движение пограничному наряду Черновицкого пограничного отряда и осуществить групповое нападение на сотрудников отдела пограничной службы «Красноильск».

«В результате указанных противоправных действий со стороны нападавших, после попытки пограничников урегулировать ситуацию, охранникам границы пришлось применить табельное оружие», - говорится в сообщении.

По данному факту Сторожинецким отделом полиции внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 342 УК Украины (сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей).

Процессуальное руководство в указанном уголовном производстве осуществляет Сторожинецкая местная прокуратура.

 

 

 
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