По факту нападения на сотрудников отдела пограничной службы «Красноильск» зарегистрировано уголовное производство, сообщает пресс-служба прокуратуры Черновицкой области.
Во вторник, 19 июня, в пределах пгт Красноильск Сторожинецкого района Черновицкой области неизвестные пытались блокировать движение пограничному наряду Черновицкого пограничного отряда и осуществить групповое нападение на сотрудников отдела пограничной службы «Красноильск».
«В результате указанных противоправных действий со стороны нападавших, после попытки пограничников урегулировать ситуацию, охранникам границы пришлось применить табельное оружие», - говорится в сообщении.
По данному факту Сторожинецким отделом полиции внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 342 УК Украины (сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей).
Процессуальное руководство в указанном уголовном производстве осуществляет Сторожинецкая местная прокуратура.
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