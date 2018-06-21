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Сотрудничество с международными финансовыми организациями, прежде всего МВФ, - это способ стабилизации и обновления экономики государства – через реформы и финансовую поддержку, но основной перспективный ориентир – построение сильного, самодостаточного государства. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время отчета правительства в Верховной Раде, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

«Почему мы нуждаемся в поддержке МФВ, хотя сами являются мощной по возможностям экономикой. Потому что страну жестко грабили. Это правда, на которую мы должны открыть глаза, - сказал Гройсман. - У нас в 2004 году рост был 12,5%. Затем падение и кризис. Выходили на рынки, брали деньги и куда их девали?»

Он напомнил, что сегодня правительство совместно с силовыми ведомствами объявили о начале борьбы с контрабандой. «Там десятки миллиардов, которые кормят теневиков, а люди страдают от недостатка ресурсов. По таким средствам мы можем быстрее строить садики и дороги... Наша задача – открыть возможности экономики. Для этого пока нужен доступ на внешние рынки – для заимствований, перекредитования... А что делать? Когда кто-то говорит о том, что можем обеспечить быстрый рост - пожалуйста, давайте назначим на должность. Но я человек прагматичный, и у меня неплохие профессиональные способности. Я понимаю с середины макроэкономические процессы. Нам нужна стабилизация и время. И рост в 5-7% позволит обслуживать долги и развивать стандарты. Это тот порог чувствительности, которые позволит нам укрепляться».

Он отметил, что на достижение цели направлены все правительственные решения. «В перспективе наш ориентир – сильная, самодостаточная экономика. А сейчас надо заложить основу того, чтобы мы самостоятельно могли запустить механизм роста», - добавил премьер-министр.

 
ForUm

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