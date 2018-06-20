Комитет по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления Верховной Рады Украины поддержал предложение переименовать Днепропетровскую область в Сичеславскую, а Кировоградскую в Кропивницкую. Об этом сообщил председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

«Декоммунизацию не остановить», - написал он в Facebook.

Напомним, 19 мая 2016 Верховная Рада Украины переименовала город Днепропетровск в Днипро.