также в разделеОбщество
20 июня. Картина дня 21
Прокуратура начала расследовать нападение на буковинских пограничников 29
Журналистку лишили аккредитации за неприличный жест в Раде 26
В Чернобыльской зоне строят два ХОЯТ 28
Актеру и каскадеру из РФ запретили въезд в Украину 29
В Троицком открыли восстановленный военными мост 32
Сытник: Назначение Жебривского не отвечает критериям закона о НАБУ 59
Минобороны расследует привлечение солдат-срочников к хозработам 26
Генсек СЕ готов просить о помиловании Сенцова 38
Избивших пограничников в мариупольском кафе задержали 129
В РФ наказали украинского болельщика, выбежавшего на поле во время матча 63
Денисова призвала Москалькову попросить Путина освободить Сенцова 72
Бабченко опубликовал «ориентировку ФСБ» на себя 33
Порошенко подписал закон о трансплантации 49
Аваков призвал вернуть уголовную ответственность за контрабанду 42
Железнодорожники восстановили поврежденные в Днипре пути 32
Кабмин принял план действий по борьбе с контрабандой 33
По факту беспорядков в Харьковском горсовете завели дело 51

Комитет по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления Верховной Рады Украины поддержал предложение переименовать Днепропетровскую область в Сичеславскую, а Кировоградскую в Кропивницкую. Об этом сообщил председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

«Декоммунизацию не остановить», - написал он в Facebook.

Напомним, 19 мая 2016 Верховная Рада Украины переименовала город Днепропетровск в Днипро.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

31
Теги