Комитет по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления Верховной Рады Украины поддержал предложение переименовать Днепропетровскую область в Сичеславскую, а Кировоградскую в Кропивницкую. Об этом сообщил председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.
«Декоммунизацию не остановить», - написал он в Facebook.
Напомним, 19 мая 2016 Верховная Рада Украины переименовала город Днепропетровск в Днипро.
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