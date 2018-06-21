Обвиняемая в сепаратизме экс-мэр Славянска Неля Штепа подала в суд на вице-спикера парламента Ирину Геращенко.
Об этом Геращенко сообщила в Facebook.
«Это просто праздник какой-то. После беркутовцев, обвиняемых в причастности к убийствам на Майдане, которые подали на меня в суд по делу «защиты чести и достоинства», теперь еще и Неля Штепа, которая звала «русский мир» на Донбасс, решила со мной судиться, и тоже по делу «чести и достоинства», - сообщила Геращенко.
Она подчеркнула, что рассматривает эти действия «честных и достойных» как попытки затянуть собственные судебные процессы.
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