Обвиняемая в сепаратизме экс-мэр Славянска Неля Штепа подала в суд на вице-спикера парламента Ирину Геращенко.

Об этом Геращенко сообщила в Facebook.

«Это просто праздник какой-то. После беркутовцев, обвиняемых в причастности к убийствам на Майдане, которые подали на меня в суд по делу «защиты чести и достоинства», теперь еще и Неля Штепа, которая звала «русский мир» на Донбасс, решила со мной судиться, и тоже по делу «чести и достоинства», - сообщила Геращенко.

Она подчеркнула, что рассматривает эти действия «честных и достойных» как попытки затянуть собственные судебные процессы.