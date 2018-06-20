В Верховной Раде отменили аккредитацию Валерии Егоровой, которая показала неприличный жест в кулуарах, и Юлии Махмуди.

Решение было принято на заседании комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики, сообщила руководитель пресс-службы парламента Ирина Кармелюк.

«Маленькая победа на пути повышения статуса парламентского корреспондента – девушек, презирающих Высший законодательный орган и государственные символы, лишили аккредитации в парламенте. За это решение проголосовали члены комитета по вопросам свободы слова и информационной политики», - написала она в в Facebook.

Бывшая помощница депутата Радикальной партии Сергея Скуратовского Валерия Егорова, которая называет себя журналистом и руководительницей ОО «Молодежная перспектива», в мае 2018 года ткнула в камеру журналиста парламентского фотографа средний палец.