также в разделеОбщество
Сытник: Назначение Жебривского не отвечает критериям закона о НАБУ 35
Минобороны расследует привлечение солдат-срочников к хозработам 21
Генсек СЕ готов просить о помиловании Сенцова 22
Избивших пограничников в мариупольском кафе задержали 82
В РФ наказали украинского болельщика, выбежавшего на поле во время матча 43
Денисова призвала Москалькову попросить Путина освободить Сенцова 47
Бабченко опубликовал «ориентировку ФСБ» на себя 28
Порошенко подписал закон о трансплантации 40
Аваков призвал вернуть уголовную ответственность за контрабанду 28
Железнодорожники восстановили поврежденные в Днипре пути 26
Кабмин принял план действий по борьбе с контрабандой 28
По факту беспорядков в Харьковском горсовете завели дело 45
Луценко хочет вернуть уголовную ответственность за нелегальное пересечение границы 32
Гройсман рассказал, как чиновники строят новые схемы контрабанды 61
Президент подписал закон, поощряющий граждан к военной службе 44
Украинские военные продвинулись на 2 километра вперед на Луганщине 104
Карназыцкий: Организаторы захвата Newsone и 112 ошиблись, доверив озвучить «вброс» Андерсу Аслунду 80
«Это не болезнь»: Супрун разрушила миф о гомосексуальности 94

Сегодня, 20 июня, состоялось открытие восстановленного моста через реку Луганка в населенном пункте Троицкое Луганской области, сообщает пресс-центр операции Объединных сил.

Указанный мост был восстановлен благодаря слаженной системе координации действий всех военных структур и с военно-гражданских администраций.

Отмечается, что среди приоритетов совместной работы Объединенных сил и органов государственной власти – восстановление и развитие разрушенной во время боевых действий инфраструктуры, в первую очередь критически важных объектов. Соответствующие мероприятия финансируются из областных и государственных бюджетов, а для их реализации привлекаются отдельные подразделения из состава Объединенных сил, в данном случае - Государственной специальной службы транспорта Министерства обороны Украины.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги