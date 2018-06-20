Сегодня, 20 июня, состоялось открытие восстановленного моста через реку Луганка в населенном пункте Троицкое Луганской области, сообщает пресс-центр операции Объединных сил.
Указанный мост был восстановлен благодаря слаженной системе координации действий всех военных структур и с военно-гражданских администраций.
Отмечается, что среди приоритетов совместной работы Объединенных сил и органов государственной власти – восстановление и развитие разрушенной во время боевых действий инфраструктуры, в первую очередь критически важных объектов. Соответствующие мероприятия финансируются из областных и государственных бюджетов, а для их реализации привлекаются отдельные подразделения из состава Объединенных сил, в данном случае - Государственной специальной службы транспорта Министерства обороны Украины.
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