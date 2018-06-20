Вратарь луганской «Зари» и сборной Украины по футболу Андрей Лунин стал игроком мадридского «Реала».
Как сообщает издание Marca, трансфер 19-летнего украинца обошелся мадридцам в 14 млн евро.
Экс-игрок луганской «Зари» и национальной сборной Украины присоединится к команде на предсезонных сборах.
Андрей Лунин является воспитанником харьковского «Металлиста». В сезоне 2016/17 выступал за «Днепр». Прошлый сезон провел в «Заре», за которую в разных турнирах сыграл 36 матчей и пропустил 54 гола. На счету голкипера два матча в составе национальной сборной Украины.
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