также в разделеОбщество
Сытник: Назначение Жебривского не отвечает критериям закона о НАБУ 13
Минобороны расследует привлечение солдат-срочников к хозработам 19
Генсек СЕ готов просить о помиловании Сенцова 18
Избивших пограничников в мариупольском кафе задержали 50
Денисова призвала Москалькову попросить Путина освободить Сенцова 35
Бабченко опубликовал «ориентировку ФСБ» на себя 25
Порошенко подписал закон о трансплантации 32
Аваков призвал вернуть уголовную ответственность за контрабанду 18
Железнодорожники восстановили поврежденные в Днипре пути 23
Кабмин принял план действий по борьбе с контрабандой 28
По факту беспорядков в Харьковском горсовете завели дело 38
Луценко хочет вернуть уголовную ответственность за нелегальное пересечение границы 26
Гройсман рассказал, как чиновники строят новые схемы контрабанды 55
Президент подписал закон, поощряющий граждан к военной службе 43
Украинские военные продвинулись на 2 километра вперед на Луганщине 104
Карназыцкий: Организаторы захвата Newsone и 112 ошиблись, доверив озвучить «вброс» Андерсу Аслунду 79
«Это не болезнь»: Супрун разрушила миф о гомосексуальности 93
Береговая охрана РФ задержала в Азовском море турецкое судно 93

Хамовнический суд Москвы оштрафовал украинского болельщика, нарушившего правила поведения зрителей во время футбольного матча между сборными Саудовской Аравии и России на ЧМ-2018.

«Гражданин Украины Кравченко С.В. признан виновным в административном правонарушении, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере семи тысяч рублей», - сообщает Интерфакс.

Пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова отметила, что украинцу также запрещено посещать официальные спортивные мероприятия в течение шести месяцев.

На судебном заседании болельщик признал свою вину.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

32
Теги