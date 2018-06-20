Хамовнический суд Москвы оштрафовал украинского болельщика, нарушившего правила поведения зрителей во время футбольного матча между сборными Саудовской Аравии и России на ЧМ-2018.
«Гражданин Украины Кравченко С.В. признан виновным в административном правонарушении, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере семи тысяч рублей», - сообщает Интерфакс.
Пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова отметила, что украинцу также запрещено посещать официальные спортивные мероприятия в течение шести месяцев.
На судебном заседании болельщик признал свою вину.
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