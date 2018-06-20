В Броварах горит крыша пятиэтажного дома на улице Гагарина, 16, сообщает пресс-служба полиции Киевской области. Продолжается эвакуация жителей
«Продолжается ликвидация пожара. Охрану общественного порядка на месте происшествия обеспечивают работники Броварского отделп полиции», - говорится в сообщении.
По предварительной информации, пострадавших нет. На месте происшествия также находятся сотрудники медицинской службы. Устанавливаются все причины и обстоятельства пожара.
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