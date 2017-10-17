Президент Украины Петр Порошенко предлагает парламенту внести изменения в Конституцию в части неприкосновенности народных депутатов. Соответствующий законопроект №7203 зарегистрирован в Раде во вторник, 17 октября.

Согласно законопроекту, предлагается внести изменения в ст. 80 Конституции, изложив ее в такой редакции: «Статья 80. Народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету».

В случае принятие изменения вступят в силу 1 января 2020 года.

Напомним, в ежегодном послании к парламенту Порошенко призвал Верховную Раду отменить депутатскую неприкосновенность с введением решения в действие с 1 января 2020 года.