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Генеральный прокурор Юрий Луценко предлагает вернуть в законодательство норму об уголовной ответственности за нелегальное пересечение госграницы.

«Это позорно и недопустимо, когда страна в войне не имеет уголовной ответственности за нелегальное пересечение госграницы», – написал он на своей странице в Facebook.

По словам генпрокурора, эта норма, отмененная во времена президентства Виктора Януковича, могла бы стать основанием преследования всех «ихтамнетов», воюющих на стороне «ЛНР/ДНР».

«Именно эта норма должна охладить ослепленные деньгами глаза контрабандистов. Призываю ВР безотлагательно принять соответствующий закон и защитить государство», – отметил Луценко.

Напомним, 19 июня около 16:00 во время охраны государственной границы и преследования нарушителей в Сторожинецком районе Черновицкой области неизвестные лица в количестве до 20 человек попытались блокировать движение пограничному наряду и предприняли попытку группового нападения на пограничный наряд.
ForUm

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