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За прошедшие сутки, 19 июня, в районе проведения операции Объединенных сил российско-оккупационные войска 26 раз нарушали режим прекращения огня, из них 3 раза применяли запрещенное Минскими договоренностями тяжелое вооружение, сообщает пресс-центр ООС.

На горловском направлении противник не прекращал попыток ослабить оборонительные рубежи наших защитников в районе населенного пункта Артемово.

На донецком направлении, вблизи населенных пунктов Авдеевка и Пески, враг вел провокационный огонь из стрелкового оружия.

Остается напряженной ситуация на мариупольском направлении в районах населенных пунктов Старогнатовка, Чермалык, Талаковка и Водяное.

Подразделения Объединенных сил адекватно отвечали противнику на использование им артиллерии, минометов, БМП и стрелкового вооружения и не позволили врагу улучшить тактическое положение.

Во время боевых действий прошедшие сутки трое наших военнослужащих получили ранения.

По данным разведки трое оккупантов получили ранения.

В течение ночи текущих суток, 20 июня, интенсивность боевых действий уменьшилось. Продолжались бои с применением только стрелкового оружия. По состоянию на 7:00 потерь нет.
ForUm

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