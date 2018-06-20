За прошедшие сутки, 19 июня, в районе проведения операции Объединенных сил российско-оккупационные войска 26 раз нарушали режим прекращения огня, из них 3 раза применяли запрещенное Минскими договоренностями тяжелое вооружение, сообщает пресс-центр ООС.
На горловском направлении противник не прекращал попыток ослабить оборонительные рубежи наших защитников в районе населенного пункта Артемово.
На донецком направлении, вблизи населенных пунктов Авдеевка и Пески, враг вел провокационный огонь из стрелкового оружия.
Остается напряженной ситуация на мариупольском направлении в районах населенных пунктов Старогнатовка, Чермалык, Талаковка и Водяное.
Подразделения Объединенных сил адекватно отвечали противнику на использование им артиллерии, минометов, БМП и стрелкового вооружения и не позволили врагу улучшить тактическое положение.
Во время боевых действий прошедшие сутки трое наших военнослужащих получили ранения.
По данным разведки трое оккупантов получили ранения.
В течение ночи текущих суток, 20 июня, интенсивность боевых действий уменьшилось. Продолжались бои с применением только стрелкового оружия. По состоянию на 7:00 потерь нет.
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