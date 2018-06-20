Вчера, 19 июня, в Николаевской области при тушении пожара на одном из полигонов межвидового центра подготовки воинских частей и подразделений в составе пожарного расчета при исполнении служебных обязанностей пострадали двое военнослужащих, сообщает пресс-служба Оперативного командования «Юг».

Пострадавшим оказана первая медицинская помощь и они госпитализированы в военный госпиталь. Сейчас угрозы жизни нет, состояние здоровья удовлетворительное.

По данному факту травмирования военнослужащих назначено служебное расследование.