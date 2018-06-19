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В результате стычек у здания Верховной Рады, по последним данным, пострадали трое полицейских. Об этом сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко журналистам у здания парламента, передает 112 Украина

«Трое (пострадавших правоохранителей. - Ред.). Один от газового баллончика, другой получил повреждения во время потасовки. К счастью, это легкие повреждения», - сказал он. 

По его словам, в настоящее время на площади находится около тысячи митингующих. Один участник протестов был задержан, сейчас он находится в районном управлении. 

«Его задержал уже следователь по ст. 208 Уголовного кодекса по ст. 345 (нанесение телесных повреждений работнику полиции). Был проведен тест. У него легкое состояние алкогольного опьянения, примерно 1 промилле. Ему будет дана правовая помощь. Если нуждается, то будет оказана и медицинская помощь», - добавил начальник полиции. 

Крищенко отметил, что сейчас наблюдается спокойная обстановка, полиция ведет переговоры с митингующими. 

Как ранее сообщал ForUm, сегодня, 19 июня, участники акций устроили стычки под стенами Верховной Рады Украины.
ForUm

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