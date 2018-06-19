До конца лета «Укрзализныця» планирует запустить по евроколее поезд Мукачево - Будапешт. Об этом на своей странице в Facebook сообщил и.о. председателя правления ПАО «Укрзализныця» Евгений Кравцов.

По его словам, в ближайшее время специально для этого поезда на расстоянии 500 м от железнодорожного вокзала станции Мукачево начнется строительство отдельной посадочной платформы, которая будет примыкать к колее стандарта 1435 мм. «Сейчас идет согласование проекта строительства, работы планируем начать уже в ближайшие недели. Параллельно уже прорабатываем вопрос графика движения поезда и установления тарифов», - отметил Кравцов.

Также он сообщил, что кроме возведения новой платформы, необходимо упорядочить около 40 км европути. Все работы планируется провести до конца лета 2018 года. «В перспективе планируем ввести прямое железнодорожное сообщение по узкой колее со Словакией, Чехией и другими странами Евросоюза», - написал Кравцов.

Планируется, что поезд Мукачево – Будапешт будет преодолевать расстояние около 400 км ориентировочно за 6 часов. Его маршрут будет пролегать через венгерские города Дебрецен и Ньиредьхаза.

Благодаря поезду, который будет курсировать по евроколее, не нужно будет тратить время на замену колесных пар, а все погранично-таможенные операции будут осуществляться на станции Чоп. Местные власти Мукачево также активно включилась в процесс строительства и приводят в порядок прилегающую к станции территорию.

Напомним, во время визита Евгения Кравцова в Будапешт (Венгрия) железнодорожники двух стран обсудили вопросы внедрения нового железнодорожного сообщения Мукачево - Будапешт, которое предусматривает движение пассажирских поездов евроколею шириной 1435 мм без замены колесных пар. В ходе переговоров стороны достигли договоренностей, перевозки по маршруту Мукачево - Чоп - Будапешт будет осуществляться подвижным составом венгерской стороны, поскольку «Укрзализныця» не эксплуатирует пассажирский подвижной состав для колеи шириной 1435 мм.

Напомним, Президент Петр Порошенко поручил подготовить предложения по строительству узкой железнодорожной колеи из Европы во Львов.

Министерство транспорта Румынии выступает с предложением о продлении железнодорожной колеи шириной 1435 мм до Черновцов.