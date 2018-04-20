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Президент Петр Порошенко поручит подготовить предложения по строительству узкой железнодорожной колеи из Европы во Львов, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Кроме оживления авиационного сообщения, мы также обсуждаем проект строительства узкой железнодорожной колеи из Европы во Львов», – отметил он.

Глава государства рассказал, что намерен обсудить этот вопрос с главой областной государственной администрации Олегом Синюткой.

«Чтобы туристы могли без пересадок, ехать напрямую. Это увеличит значение Львова как железнодорожного хаба. Это значительно улучшит ситуацию с грузоперевозками», – подчеркнул он.

Президент планирует поручить проработать такую ​​возможность и подготовить соответствующие предложения. «Уверен в том, что это увеличит обмен туристами и грузопотоками между нами и европейскими странами», - отметил он.

 
ForUm

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