Министерство транспорта Румынии выступает с предложением о продлении железнодорожной колеи шириной 1435 мм до Черновцов. Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Виктор Довгань, передает ЦСТ.

«Есть предложение румынской стороны продолжить узкую колею из Сучавы в Черновцы (по примеру Мукачево-Дебрецен), но сначала надо подготовить ТЭО и общий инвестиционный проект с ЕС. Необходимо проанализировать риски, ведь в случае скоростного сообщения до часа между Черновцами и Сучавой аэропорты этих городов будут конкурировать за пассажира», - сообщил Довгань.

Также он напомнил, что с 1 января 2019 года планируется запуск поездов между Черновцами и Сучавой с пересадкой в Вадул-Сирете. «На участке Сучава - Вадул-Сирет евроколея 1435 мм в обе стороны четыре поезда обеспечивает CFR Calatori. На участке Вадул Сирет в обе стороны в Черновцы колея 1520 мм, четыре поезда обеспечиваются ПАО «Укрзализныця», - уточнил замминистра.

Напомним, Президент Петр Порошенко поручил подготовить предложения по строительству узкой железнодорожной колеи из Европы во Львов.