также в разделеОбщество
23 мая. Картина дня 22
Человечеству предсказали скорое тотальное ожирение 21
Отравления в школах: Киберполиция взялась за соцсети 21
«Борисполь» собирается в 2019 году открыть еще один терминал 20
Князев требует наказать напавших на табор ромов под Тернополем 18
Прокуратура возбудила дело из-за экоцида в «ДНР» 31
СБУ предупреждает о возможной кибератаке накануне Лиги чемпионов 30
В Украину уже прибыли женские команды финала ЛЧ и 500 болельщиков 37
Ректора Сумского педуниверситета наказали за практику студентов в Крыму 31
Украинскому журналисту дали 8 лет тюрьмы в Беларуси 46
СБУ: За «анонсами» терактов от ИГИЛ в Киеве стоит РФ 39
СБУ проверяет, кто продает школьникам газовые баллончики 24
Из-за массовых отравлений школьников линейки и выпускные отменять не будут 31
НАБУ пришло с обыском в порт «Южный» 37
За прошедшие сутки на Донбассе ликвидировали 15 боевиков 48
Порошенко утвердил 23 мая Днем морской пехоты 34
Еврейский вопрос: бьют таки по лицу за национальность в паспорте 191
В Днипре запретили ночную продажу алкоголя 69

Министерство транспорта Румынии выступает с предложением о продлении железнодорожной колеи шириной 1435 мм до Черновцов. Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Виктор Довгань, передает ЦСТ.

«Есть предложение румынской стороны продолжить узкую колею из Сучавы в Черновцы (по примеру Мукачево-Дебрецен), но сначала надо подготовить ТЭО и общий инвестиционный проект с ЕС. Необходимо проанализировать риски, ведь в случае скоростного сообщения до часа между Черновцами и Сучавой аэропорты этих городов будут конкурировать за пассажира», - сообщил Довгань.

Также он напомнил, что с 1 января 2019 года планируется запуск поездов между Черновцами и Сучавой с пересадкой в Вадул-Сирете. «На участке Сучава - Вадул-Сирет евроколея 1435 мм в обе стороны четыре поезда обеспечивает CFR Calatori. На участке Вадул Сирет в обе стороны в Черновцы колея 1520 мм, четыре поезда обеспечиваются ПАО «Укрзализныця», - уточнил замминистра.

Напомним, Президент Петр Порошенко поручил подготовить предложения по строительству узкой железнодорожной колеи из Европы во Львов. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

20
Теги