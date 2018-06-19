также в разделеПолитика
Вакаров: «Наезды» на NewsOne и другие телеканалы связаны с приближением выборов 27
Порошенко внес как неотложный законопроект о создании ВАС 55
Климкин: РФ может освободить ряд политзаключенных во время ЧМ 37
«Нафтогаз» приглашал Тимошенко свидетельствовать в Стокгольме, но не дождался ответа 53
Сийярто обвинил Европу в недостаточном беспокойстве о венграх Закарпатья 34
Нардепы хотят от Кобелева отчета в Раде 48
Барна предложил запретить в Украине демонстрацию сексуальной ориентации 51
Кравчук: Вернуть Донбасс без изменения статуса не получится 96
Порошенко хочет разрешить теробщинам распоряжаться землей за пределами населенных пунктов 23
Эксперт: На фоне репутационных проблем власти давление на Вилкула воспринимается в Европе как нарушение fair play или, проще говоря, беспредел 68
У Путина не считают нарушением договоренностей недопуск к Сенцову и Карпюку 37
Медведчук: Чтобы выполнить требования МВФ, власть снова запустит руку в карманы обедневших украинцев 62
Кравчук: США угрожали Украине блокадой в случае неприсоединения к Будапештскому меморандуму 434
ВСП поддержал президентский законопроект о запуске антикоррупционного суда 42
ЕС на год продлил санкции против РФ за аннексию Крыма 44
Порошенко надеется завтра внести в ВР законопроект о запуске ВАС 151
Хармс заявила, что стала жертвой дезинформации 63
У Порошенко опровергли информацию о подготовке законопроекта о равенстве прав 110

Как сообщает интернет-издание Власти.нет, в ходе весеннего визита в Израиль Юлия Тимошенко, среди прочего, побывала на одной закрытой встрече.

Во время «свидания» с Иерусалимским Патриархом Теофилом (Феофилом III), как утверждает Власти.нет, украинский политик подняла тему, которая сегодня остра для большинства верующих украинцев.

Речь идет о перспективах предоставления автокефалии украинской православной церкви. Как известно, Теофил поддерживает данную инициативу. «Каждый православный народ имеет право на свою независимую национальную поместную церковь», – заявил патриарх Иерусалимский во время встречи с главой Верховной Рады Украины Андреем Парубием в мае 2018 г. Очевидно, пишет издание, что данная инициатива – как кость в горле ФСБ-шной РПЦ, которая с момента получения УПЦ автокефалии теряет не только значительные рычаги пропагандистского гибридного влияния на «паству», но и серьезные материальные ресурсы в Украине. Так при чем же здесь «истая патриотка» своей страны Тимошенко, и о чем она беседовала с достопочтенным Теофилом?

Издание ссылается на данные о том, что политик действовала в интересах Кремля, убеждая влиятельного церковного сановника в том, что поддерживать Томос об автокефалии для Украинской православной церкви не стоит. Учитывая активную пропагандистскую деятельность Тимошенко, засилье ее агитации на ТВ и в городах Украины, средств для борьбы за власть ей нужно немало. А так как она – один из наиболее «удобных» для Путина кандидатов в президенты Украины, легко предположить, что кампания ЮВТ обильно финансируется из российских закромов. Вполне вероятно, что «религиозная карта» – это один из пунктов договоренности Тимошенко с «инвесторами» из России, которым крайне невыгодна реально замаячившая на горизонте украинская автокефалия. Ну а интересы украинцев, вопросы национальной безопасности, которые вплотную связаны с деятельностью РПЦ ФСБ на территории Украины, для Тимошенко не столь важны.

«Новинский в юбке», борец за российские скрепы на территории страны, которая уже пятый год воюет против «русских братьев» – Тимошенко выглядит в данной ситуации, мягко говоря, некрасиво. И не вписывается такая деятельность в «новый курс», который политик навязчиво пропагандирует в Украине. Особенно учитывая реальную перспективу дестабилизации в стране в связи с противостоянием «русского мира» украинской автокефалии. Украинские СМИ упоминали недавнюю встречу Тимошенко с главным лоббистом интересов РПЦ в Украине Новинским. Якобы по результатам переговоров достигнута договоренность о финансовой и политической поддержке Тимошенко. В частности – продвижения ее кандидатуры в президента среди паствы «УПЦ МП». Сотрудничество Тимошенко с Путиным имеет давние традиции еще со времен ее премьерства. Вспомнить здесь можно много чего – начиная с кабальных контрактов с «Нафтогазом», подписанных Тимошенко на должности премьер-министра. Очевидно одно: среди всех потенциальных кандидатов на пост президента Украины Тимошенко – оптимальный для Путина вариант. Для него она «договорная», действует по понятным для него принципам и ее, сделав определенные финансовые вливания, легко контролировать», - говорится в публикации.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

162
Теги