Как сообщает интернет-издание Власти.нет, в ходе весеннего визита в Израиль Юлия Тимошенко, среди прочего, побывала на одной закрытой встрече.

Во время «свидания» с Иерусалимским Патриархом Теофилом (Феофилом III), как утверждает Власти.нет, украинский политик подняла тему, которая сегодня остра для большинства верующих украинцев.

Речь идет о перспективах предоставления автокефалии украинской православной церкви. Как известно, Теофил поддерживает данную инициативу. «Каждый православный народ имеет право на свою независимую национальную поместную церковь», – заявил патриарх Иерусалимский во время встречи с главой Верховной Рады Украины Андреем Парубием в мае 2018 г. Очевидно, пишет издание, что данная инициатива – как кость в горле ФСБ-шной РПЦ, которая с момента получения УПЦ автокефалии теряет не только значительные рычаги пропагандистского гибридного влияния на «паству», но и серьезные материальные ресурсы в Украине. Так при чем же здесь «истая патриотка» своей страны Тимошенко, и о чем она беседовала с достопочтенным Теофилом?

Издание ссылается на данные о том, что политик действовала в интересах Кремля, убеждая влиятельного церковного сановника в том, что поддерживать Томос об автокефалии для Украинской православной церкви не стоит. Учитывая активную пропагандистскую деятельность Тимошенко, засилье ее агитации на ТВ и в городах Украины, средств для борьбы за власть ей нужно немало. А так как она – один из наиболее «удобных» для Путина кандидатов в президенты Украины, легко предположить, что кампания ЮВТ обильно финансируется из российских закромов. Вполне вероятно, что «религиозная карта» – это один из пунктов договоренности Тимошенко с «инвесторами» из России, которым крайне невыгодна реально замаячившая на горизонте украинская автокефалия. Ну а интересы украинцев, вопросы национальной безопасности, которые вплотную связаны с деятельностью РПЦ ФСБ на территории Украины, для Тимошенко не столь важны.

«Новинский в юбке», борец за российские скрепы на территории страны, которая уже пятый год воюет против «русских братьев» – Тимошенко выглядит в данной ситуации, мягко говоря, некрасиво. И не вписывается такая деятельность в «новый курс», который политик навязчиво пропагандирует в Украине. Особенно учитывая реальную перспективу дестабилизации в стране в связи с противостоянием «русского мира» украинской автокефалии. Украинские СМИ упоминали недавнюю встречу Тимошенко с главным лоббистом интересов РПЦ в Украине Новинским. Якобы по результатам переговоров достигнута договоренность о финансовой и политической поддержке Тимошенко. В частности – продвижения ее кандидатуры в президента среди паствы «УПЦ МП». Сотрудничество Тимошенко с Путиным имеет давние традиции еще со времен ее премьерства. Вспомнить здесь можно много чего – начиная с кабальных контрактов с «Нафтогазом», подписанных Тимошенко на должности премьер-министра. Очевидно одно: среди всех потенциальных кандидатов на пост президента Украины Тимошенко – оптимальный для Путина вариант. Для него она «договорная», действует по понятным для него принципам и ее, сделав определенные финансовые вливания, легко контролировать», - говорится в публикации.