Сотрудники пограничной полиции Сигету-Мармацией (Румыния) за два дня обнаружили и конфисковали 7320 пачек сигарет украинского происхождения стоимостью 84 200 лей. Об этом сообщает Мukachevo.net.

Так, 17 июня пограничники заметили небольшой летательный аппарат (дрон), который пересек Тису. Стражи границы проследили за ним и увидели, как аппарат приземлился на одной из улиц города Сигет и оставил там посылку – два ящика. На месте происшествия были задержаны 38-летняя гражданка Румынии, которая ждала контрабандный груз.

Всего было конфисковано 990 пачек сигарет украинского происхождения на сумму 11400 леев (более 80 тысяч гривен).

Накануне вблизи границы также задержали группу людей, которые переносили громоздкие ящики. Как только они увидели румынских пограничников, бросили свой груз, и несмотря на пять предупредительных выстрелов, перешли на территорию Украины. Конфисковано 13 ящиков, в которых находилось 6300 пачек сигарет стоимостью 72 800 леев.