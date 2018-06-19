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Правоохранители Харьковской области обезвредили преступное объединение, члены которого в течение 2016-2017 годов с целью незаконного обогащения организовали и осуществили по заказу третьих лиц 12 подрывов и поджогов аптек сети «911» и «Аптека оптовых цен», а также причинили телесные повреждения депутату местного совета. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Всем участникам организованной группы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога. За совершение указанных преступлений им грозит максимальное наказание в виде лишения свободы до десяти лет.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, его ход находится на контроле Генеральной прокуратуры Украины.
ForUm

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