Правоохранители Харьковской области обезвредили преступное объединение, члены которого в течение 2016-2017 годов с целью незаконного обогащения организовали и осуществили по заказу третьих лиц 12 подрывов и поджогов аптек сети «911» и «Аптека оптовых цен», а также причинили телесные повреждения депутату местного совета. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Всем участникам организованной группы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога. За совершение указанных преступлений им грозит максимальное наказание в виде лишения свободы до десяти лет.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, его ход находится на контроле Генеральной прокуратуры Украины.