также в разделеМир
В Германии задержали гендиректора Audi 45
SIPRI: Ядерные державы обновляют и модернизируют свои арсеналы 37
В столице Македонии прошли массовые протесты из-за переименования страны 36
Жертвами землетрясения в Японии стали 3 человека, более 200 – травмированы 59
Россиянин требовал от советника Трампа $2 миллиона за компромат на Клинтон 30
В Японии произошло мощное землетрясение 50
Греция и Македония подписали соглашение об изменении названия 49
Госдепартамент США предостерег американцев от посещения РФ 33
Трамп допустил встречу с Путиным летом 38
Манафорта отправили за решетку 84
США официально ввели пошлины на товары из Китая 34
«Сами разберутся»: Песков ответил на совет россиянкам перед ЧМ 68
Умер российский режиссер Станислав Говорухин 72
Трампа снова выдвинули на Нобелевскую премию мира 51
Правительство Грузии на фоне протестов ушло в отставку 70
Почта Нидерландов сожалеет из-за скандальной марки 335
Футболисты сборной Англии не стали пробовать подаренный в России каравай 167
В Нидерландах появилась почтовая марка с антироссийским плакатом к ЧМ-2018 239

Президент США Дональд Трамп на заседании Национального космического совета подписал распоряжение о создании в Вооруженных силах США отдельного вида войск – Космических сил. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома. 

«Сегодня мы сделаем еще один шаг, чтобы показать мощь американской изобретательности. Через несколько минут я подпишу новую директиву федеральным ведомствам и агентствам. Они будут работать вместе с американской промышленностью для внедрения современной системы управления космическим движением», - заявил Трамп.

По его мнению, Соединенные Штаты станут лидером в космосе.

«Для Соединенных Штатов важно не просто сохранять присутствие в космосе, а доминировать там», - сказал Трамп.

Президент отметил, что будущее США за пределами Земли – это вопрос не только национальной идентичности, но и нацбезопасности.

Ранее Трамп говорил, что сначала воспринял идею создать космические войска как шутку, но затем пришел к выводу, что идея отличная.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги