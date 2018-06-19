Президент США Дональд Трамп на заседании Национального космического совета подписал распоряжение о создании в Вооруженных силах США отдельного вида войск – Космических сил. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
«Сегодня мы сделаем еще один шаг, чтобы показать мощь американской изобретательности. Через несколько минут я подпишу новую директиву федеральным ведомствам и агентствам. Они будут работать вместе с американской промышленностью для внедрения современной системы управления космическим движением», - заявил Трамп.
По его мнению, Соединенные Штаты станут лидером в космосе.
«Для Соединенных Штатов важно не просто сохранять присутствие в космосе, а доминировать там», - сказал Трамп.
Президент отметил, что будущее США за пределами Земли – это вопрос не только национальной идентичности, но и нацбезопасности.
Ранее Трамп говорил, что сначала воспринял идею создать космические войска как шутку, но затем пришел к выводу, что идея отличная.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время