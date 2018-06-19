Прокурор одной из Киевских местных прокуратур по предварительному сговору с бывшим сотрудником ГПУ с сентября 2017 требовали у двух граждан неправомерную выгоду в размере 22 500 долларов США за несообщение о подозрении одному из них в уголовном производстве.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

«18 июня 2018 около 19:35 бывший сотрудник ГПУ, находясь в помещении кафе «Мафия» в Киеве получил для себя и прокурора местной прокуратуры последнюю часть взятки в размере 20 тыс. долларов США, после чего оба задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины», - написала она в Facebook.

В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается.