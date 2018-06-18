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В Киевской области во время онлайн-трансляции в соцсети подорвался 25-летний парень, который демонстрировал взрывчатку. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Двое товарищей навеселе с помощью мобильного телефона осуществляли онлайн-трансляцию в одной из социальных сетей – демонстрировали взрывоопасные предметы: гранату РГД-5, тротиловую шашку и детонатор. В результате неосторожного обращения с ними произошел взрыв. 25-летний житель села Большая Солтановка Васильковского района получил тяжелые травмы: рваная рана и ампутация предплечья левой руки. Сейчас полицейские устанавливают, откуда у молодого человека такой арсенал боеприпасов.

Взрыв произошел в квартире потерпевшего. О происшествии полицейским сообщил сотрудник Васильковской центральной районной больницы, который оказывал неотложную медицинскую помощь парню.

Правоохранители выехали на место происшествия и провели неотложный обыск. С подвального помещения в доме, где произошел взрыв, полицейские изъяли более сотни разнокалиберных патронов к огнестрельному оружию.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий. Продолжается расследование в рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
ForUm

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